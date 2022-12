Potenza, le info sui biglietti per la gara contro il Giugliano

Domenica 11 alle ore 14.30 presso lo stadio Alfredo Viviani è in programma Potenza–Giugliano, gara valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie C girone C.

I biglietti sono già disponibili presso i punti vendita autorizzati, compreso il Potenza Calcio Store, e online attraverso la sezione Biglietti del sito www.potenzacalcio.eu (circuito Go2). Nella giornata di domenica attivo il botteghino e il Potenza Calcio Store (Viale Marconi c/o stadio A. Viviani, orario da stabilire).

Prezzi Biglietti *

Settore / Tipo di Biglietto / Prezzo

Curva Ovest: Intero € 13,00, Ridotto** € 10,00, Under 12 € 6,00, NextGeneration Rossoblù € 3,00, Under 7 € 1,00

Distinti: Intero € 17,00, Ridotto** € 14,00, Under 12 € 8,00, NextGeneration Rossoblù € 3,00, Under 7 € 1,00

Tribuna Laterale Scoperta: Intero € 20,00, Ridotto** € 16,00, Under 12 € 10,00, Under 7 € 3,00

Tribuna Laterale: Intero € 28,00, Ridotto** € 22,00, Under 12 € 14,00, Under 7 € 5,00

Tribuna Centrale: Intero € 40,00, Ridotto** € 30,00, Under 12 € 20,00, Under 7 € 10,00

*** Curva Ospiti: Intero € 13,00 (acquistabile fino a sabato 10 dicembre, ore 19)

(* Al prezzo del biglietto va aggiunto il diritto di prevendita) (** La società ha previsto agevolazioni per “Donne”, “Under 18”, “Under 12”, “Over 65” e “Invalidi dal 50% al 99%).

NextGeneration Rossoblù

Tutti i minorenni dagli 8 ai 17 anni possono acquistare il biglietto direttamente al botteghino per l’ingresso nei settori Curva o Distinti al prezzo simbolico di 3 euro.

Nella stessa giornata, per i minorenni che abbiano già sottoscritto un abbonamento in qualunque settore, è prevista l’estrazione di 3 fortunati che riceveranno una delle maglie limited edition con cui i calciatori hanno giocato le prime partite ufficiali del campionato.

biglietti Under 7

Si precisa che l’acquisto del biglietto da diritto al posto a sede assegnato. I posti potrebbero avere disponibilità limitata. La vendita per questa categoria esclude diritto di prevendita e avverrà nella giornata di domenica al botteghino, negli orari previsti.

Accesso stadio

Si consiglia di arrivare con ampio anticipo nei pressi dello stadio Viviani per agevolare le operazioni di acquisto biglietto, filtraggio del personale di sicurezza ed evitare assembramenti.

*** Curva Ospiti

L’ingresso del Settore Ospiti (500 posti) è da Via Viviani. Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalle normative previste. In loco non sarà possibile acquistare biglietti validi.

Ufficio Stampa Potenza Calcio