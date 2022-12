Gladiator 1924. Dal Notaresco arriva un difensore classe 2000

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l'ingaggio del difensore Francesco De Caro. L'atleta classe 2000 arriva a Santa Maria Capua Vetere dopo una prima parte vissuta al Notaresco. Cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Casertana, il centrale difensivo ha collezionato oltre 60 presenze in Serie D con le maglie di Taranto, Castrovillari, Cavese e, appunto, Notaresco. Dopo aver svolto i primi allenamenti, egli è a disposizione dell'allenatore Teore Grimaldi per la partita di domenica a Casarano.

"Sono molto motivato" - dichiara De Caro - "di intraprendere l'avventura con il Gladiator. Sono giunto con l'obiettivo di fare bene e dare una mano ai ragazzi. Mi ha spinto ad accettare la proposta nerazzurra una persona seria come il direttore sportivo Gaetano Romano. In più ho qualche amico che gioca qui e mi ha parlato di un ambiente sano, di ragazzi vogliosi, di una squadra buona e di tifosi molto calorosi. Essendo anche vicino a casa, non ci ho pensato due volte ad accettare appena ho ricevuto la prima chiamata".

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR S.S.D. A.R.L