Due rinforzi in attacco per il Lavello. Dopo l'arrivo della punta Ruben Garcia nella scorsa settimana, nella Valle dell'Ofanto sono arrivati Mattia Sessa e Vincenzo Maione. Il primo, ritorna a vestire gialloverde, dopo sei mesi vissuti a Sorrento. Il secondo, vecchia conoscenza lucana per i trascorsi al Francavilla nella stagione 2019-20, proviene dal Desenzano.