Benevento. Cannavaro: "Cittadella squadra ostica, servirà pazienza"

Conferenza stampa pre-gara per mister Fabio Cannavaro: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match contro il Cittadella. Queste le sue parole:

"Non siamo fortunati con gli infortuni: Letizia farà gli accertamenti lunedì e speriamo bene.

Vogliamo vincere perché ultimamente fatichiamo troppo in casa. Il Cittadella è una squadra fastidiosa e contro la quale bisogna ragionare altrimenti ti mette in difficoltà con il pressing e l'aggressività. Le partite si possono vincere anche al 90' e non dobbiamo avere fretta: come dico sempre, dovremo essere bravi ad evidenziare i loro limiti.

Siamo preparati agli impegni ravvicinati anche se due giorni per recuperare sono pochi. Credo diventi una questione mentale perché se hai un obiettivo in testa, tutto il resto passa in secondo piano.

Con Forte parlo spesso, sicuramente come tutti gli attaccanti vive per il gol. Avere alle spalle due calciatori come Tello e Farias gli facilita il compito ma è stato bravo a fare tutto quello che avevamo provato. A Parma abbiamo giocato bene soprattutto perché abbiamo ragionato: proprio come dovremo fare domani.

Per il ruolo di esterno basso di destra sto valutando: c'è Improta ma non è l'unica soluzione. Aspettiamo domattina e farò le mie valutazioni.

Spero che l'errore commesso dall'arbitro contro il Parma sia stato in buona fede. Tuttavia, non voglio pensare che tutto questo sia frutto dell'errore di Reggio: quello di Parma, da spiegare è molto complicato.

Glik è un professionista ed un ragazzo intelligente: sapeva con avevo Leverbe e si è messo subito a disposizione. La sua presenza per noi è molto importante. Abbiamo speso molto nelle ultime due partite e per la formazione di domani dovremo fare valutazioni.

Veseli sta molto meglio e l'idea è quella di portarlo in panchina già domani dandogli qualche minuto a gara in corso. Ciano sta recuperando; Leverbe e La Gumina hanno problemi muscolari che contiamo vengano risolta in una decina di giorni.

Acampora sta recuperando e forse ho sbagliato a fargli fare i 90' contro il Palermo; Viviani siamo riusciti a gestirlo meglio quanto a minutaggio.

Simy mentalmente sta benissimo, è un ragazzo straordinario. Non ha fatto preparazione e negli ultimi anni non ha mai fatto quattro partite di fila. Stiamo cercando di dargli una condizione adeguata. La sua situazione, così come quella di Viviani, l'ho ereditata e stiamo cercando di gestirle al meglio.

La stagione è particolare e figlia di determinate circostanze: ora il nostro pensiero deve essere solo quello di fare punti e risalire in classifica".