Benevento-Cittadella 1-0: Tello riporta il sorriso al "Vigorito"

Il Benevento da continuità alla vittoria di Parma e inanella il secondo successo consecutivo battendo, al "Vigorito", per 1-0 il Cittadella grazie ad un gol di Tello.

Cannavaro fa una sola modifica allo schieramento visto in Emilia: con Letizia infortunato è Improta ad agire come esterno basso mentre c'è Acampora in mediana. Nel Cittadella, mister Gorini deve rinunciare a Perticone, infortunatosi nel riscaldamento: al suo posto entra Frare. La coppia offensiva è formata da Varela ed Embalo con Antonucci a supporto.

Dopo un inizio in cui è la noia a farla da padrona, al 23' arriva il vantaggio dei giallorossi: Tello recupera palla sulla trequarti e punta il centro dell'area scaricando palla a destra per Farias, il fantasista brasiliano mette un preciso cross al centro proprio per il colombiano che insacca di testa alle spalle di Kastrati. Nella circostanza Farias si infortuna ed al suo posto entra Koutsoupias. Nel finale di frazione, il Cittadella si fa vivo dalle parti di Paleari: Capellini va a vuoto su Varela ed Embalo ne approfitta ma il suo tiro termina a lato. Il primo tempo si chiude sull'1-0.

Ad inizio ripresa c'è un nuovo cambio per il Benevento dovuto ad un infortunio: ad uscire è Paleari che lascia il posto tra i pali a Manfredini. Il secondo portiere della Strega si mette in evidenza al 10' intervenendo su un tiro dalla distanza di Varela. E', però, la squadra di Cannavaro ad avere la possibilità di raddoppiare: al 16' il signor Abisso, arbitro del match, assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di mano di Branca nella propria area. Sul dischetto si presenta Forte che angola il tiro ma Kastrati si tuffa con i tempi giusti e mette in corner. Nel finale il Cittadella ha l'occasione per pareggiarla con Asencio ma il suo colpo di testa, su cross di Mattioli, è facile preda di Manfredini. Subito dopo è ancora Manfredini ad essere protagonista disinnescando una botta dalla distanza di Branca. Al triplice fischio, dunque, lo score è di 1-0 per il Benevento sul Cittadella.

IL TABELLINO