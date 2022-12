Cittadella. Gorini: "Avremmo meritato di pareggiare la partita"

Il tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini, ha così commentato la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta per 1-0 maturata sul campo del Benevento:

"Il Benevento ha fatto una partita di difesa e ripartenza, la partita l'abbiamo fatta noi. Il pareggio sarebbe stato meritato per quello che si è visto in campo. E' normale, poi, che se concedi occasioni al Benevento vieni punito. La nostra situazione è complicata e nelle prossime due partite servirà il massimo per uscirne.

I momenti di emergenza capitano e chi è andato in campo ha giocato bene. Siamo una squadra giovane ma serve qualcosa in più per segnare. Dobbiamo lavorare su questo aspetto altrimenti si rischia sempre di pareggiare 0-0, se va bene.

Le occasioni, grazie anche a tanti cross messi per le punte, le abbiamo avute ma non posso certo chiedere ai miei ragazzi di crearne 15 a partita. Dobbiamo sfruttare meglio quelle che ci capitano".