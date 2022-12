Benevento. Cannavaro: "Brutto approccio ma grande concentrazione"

Dopo la vittoria casalinga per 1-0 sul Cittadella, l'allenatore del Benevento, mister Fabio Cannavaro, ha commentato in sala stampa la partita del "Vigorito". Queste le sue parole:

"L'approccio alla partita non mi è piaciuto. Temevo qualche infortunio essendo la terza partita di fila, che è puntualmente arrivato, e poi temevo il loro modo di stare in campo.

Per Paleari si è trattato di una sostituzione precauzionale ma non dovrebbe essere nulla di cui preoccuparsi. Farias era dolorante dopo la partita di Parma e forse avrei dovuto lasciarlo fuori ma mi mancavano alternative.

Oggi abbiamo fatto tutto bene correndo senza correre rischi ed evitando di metterci in situazioni che potevano costarci care. L'attenzione messa mi è piaciuta, anche da parte di chi è entrato a partita in corso.

Il Cittadella non ci ha concesso linee di passaggio pulite e quindi siamo andati in difficoltà aprendo spesso il gioco sugli esterni ma morendo lì. Abbiamo avuto solo due giorni per prepararla e si è visto ma l'importante era restare concentrati e lo abbiamo fatto. Sono passati 4 mesi dall'ultima vittoria casalinga ed era troppo per una squadra del nostro spessore.

Oggi abbiamo fatto qualcosa in meno dal punto di vista del gioco: i ragazzi non devono pensare che le partite si possono vincere solo difendendosi. Classifica? Guardo chi è dietro di noi.

Forte deve stare tranquillo: ha avuto occasioni e non le ha concretizzate. Capellini sta migliorando: oggi e primo tempo era ha sbagliato in certe situazioni ma è migliorato nel secondo tempo anche se, sull'errore commesso, deve ringraziare Manfredini.

Acampora ha preso una botta: spero recuperi per la prossima partita.

Manfredini non è una sorpresa: è un ragazzo molto intelligente. Io cerco di coinvolgere tutti perché il campionato è lungo e tutti sono importanti.

Per Modena non so se recupererà qualcuno. Ora aspettiamo gli esami per Letizia mentre El Kaouakibi rientrerà dopo la squalifica. Nella prossima mancherà sicuramente Farias".