Potenza, il match del 23 contro l'Andria anticipato alle 14.30

La Lega Pro ha ratificato – in seguito degli accordi intercorsi tra le società – che la gara Potenza – Fidelis Andria, valevole per la 1^ giornata di ritorno di Serie C ed in programma venerdì 23 dicembre allo Stadio Alfredo Viviani (inizialmente fissata alle 20.30), è stata anticipata alle ore 14.30.

POTENZA WELFARE - Nuova giornata di accoglienza e vicinanza ai progetti di carattere sociale, rivolti agli obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030, promossa dal Potenza Calcio allo Stadio Alfredo Viviani nell’ambito del programma “Potenza Welfare”: prima del fischio d’inizio della gara contro il Giugliano Calcio, a bordo campo è stata ospitata l’Associazione Il Cammino di Angela Lucia Onlus, impegnata nell’assicurare cure sperimentali con cellule staminali fuori dall’Italia alla piccola Angela Lucia, bimba di Avigliano (Potenza) celebrolesa di 8 anni con ritardi psicomotori.

“Siamo grati a quanti ci sostengono. Ora la nostra speranza – ha dichiarato la madre di Angela, Donatella Ungaro – è fuori dall’Italia perché noi vogliamo tentare di migliorare la vita di nostra figlia. Queste cure sono a pagamento e non garantiscono la perfetta riuscita della terapia, ma vogliamo provarci.”

La società rossoblù, tramite il presidente Donato Macchia, ha consegnato una sciarpa e promosso una raccolta fondi all’interno dei punti ristoro dello stadio con estrazione nei prossimi giorni di una maglia di gioco ufficiale limited edition. La raccolta prosegue anche in settimana presso il Potenza Calcio Store in Viale Marconi.

A seguire, ospite anche la Comunità per MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) di Ripacandida (Potenza) che accoglie 15 ragazzi di diversa nazionalità con fascia d’età 14-18.

Ogni ragazzo ha un proprio progetto di integrazione personalizzato e le attività proposte sono varie: Inserimento scolastico presso scuola media di Ripacandida; Inserimento scolastico presso il liceo artistico IIS G. Fortunato di Rionero; Iscrizione a CPIA di Potenza (sede di Rionero); Iscrizione a corso di formazione UNILABOR; Tirocini formativi retribuiti ANPAL o presso aziende locali; Partecipazione a torneo di calcio RE.TE organizzato dalla FIGC; Tesseramento a società sportive di calcio (es. FST Rionero, Hellas Vulture e CS Vultur under 18). A porgere un saluto è stato il responsabile Antonio Zarrillo, omaggiato della sciarpa rossoblù, consegnata dal presidente Macchia.

INTEGRATION LEAGUE - Al via le candidature per prendere parte ad Integration League, il nuovo torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, promosso da Lega Pro con il sostegno di UNHCR e Project School. Il progetto prevede la formazione di 8 squadre, composte da 8 cittadini italiani e 8 rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, di sesso maschile residenti o domiciliati nelle città dei club di Lega Pro aderenti.

Oltre al Potenza Calcio vi prendono parte: Ancona, Fidelis Andria, Cesena, Feralpisalò, Virtus Francavilla, Monopoli e Reggiana. Le squadre si alleneranno per 5 mesi nelle strutture messe a disposizione dei club per poi competere tra loro in un vero e proprio torneo di 15 partite, con la finale che si disputerà in un importante stadio italiano.

ETICHAL SPORT MANAGEMENT - Una progettazione culturale che abbracci il territorio, partendo dal valore sportivo della squadra di calcio che lo rappresenta. Lunedì 12 dicembre, Potenza Calcio protagonista a Villa Blanc a Roma nell’ambito del progetto “Ethical Sport Management”, nato dalla sinergia tra Luiss Business School e Lega Pro, con intervento del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, e Sebastiano Maffettone, filosofo e Direttore dell’Osservatorio Ethos Luiss Business School.

Il percorso di formazione – è emerso – è destinato ai dirigenti delle società calcistiche italiane, che mira a contribuire concretamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale nel sistema calcio, fornendo ai partecipanti conoscenze e strumenti utili a cogliere i significati dell’etica e del suo valore, per le organizzazioni sportive.

Durante la tavola rotonda, incentrata sul rapporto etica e diritto ma anche la dimensione economico-finanziaria della sostenibilità, nel processo di creazione di valore, il responsabile Comunicazione & Marketing del Potenza Calcio, Michele Cignarale, ha potato i saluti del presidente Donato Macchia ed illustrato il progetto messo in campo dalla stagione 2022/23 con focus rivolto alle iniziative di responsabilità sociale del club e aggregazione della comunità.

