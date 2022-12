Finale Andata Coppa Eccellenza, il Tricarico passa a Brienza (0-1)

La punizione vincente di Gimondo permette al Tricarico di passare a Brienza nella finale di andata di Coppa Italia Eccellenza. É il 13' quando il centrocampista argentino riesce a capitalizzare al meglio l'occasione per consentire alla squadra allenata da Armento di espugnare al San Giuliano. Strada in salita per i melandrini che ora dovranno cercare di ribaltare la sconfitta a Tricarico il prossimo giovedì 30 nella finale di ritorno.

BRIENZA 0

TRICARICO 1

BRIENZA (4-4-2): Di Vincenzo; Votta, Santoro, Miglionico, Casella; Martoccia (60' P. Falanga), Isoldi, Uva (56' Corbo), Mastroberti, Claps, Vaccaro (75' Grimolizzi). A disp.: Villano, Lopardo, Gruosso, N. Falanga, Pepe. Allenatore: Bardi (squalificato).

TRICARICO (4-4-2): Muth; Tomaccio (88' Abbatangelo), A. Chessa, Varisco, L. Chessa; Polino (60' Caponero),Torresi, Gimondo, Dinisi (77' Centola), Gorosabel (95' Aversa), Del Giglio (60' Leigh). A disp.: Fino, Kader, Caputo, D'Onofrio. Allenatore: Armento(squalificato).

ARBITRO: Foscolo di Potenza (Marchese-Ferrarese).

RETE: 13' Gimondo.

NOTE: Ammoniti: Casella e Isoldi (B); Gimondo, Leigh e Abbatangelo (T).