Potenza, Matino sarà premiato lunedì a Salerno miglior centrale Top 11

Lunedì 19 presso il Teatro Augusteo di Salerno si svolgerà l’11^ edizione di “Italian Sports Awards – la Notte del Calcio Italiano“: evento ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani concepito con l’intento di omaggiare e premiare il calcio italiano, dalla Serie A ai Dilettanti, attraverso le svariate professionalità che si sono contraddistinte durante l’anno nelle rispettive categorie di appartenenza. Decisiva la preferenze di una giuria tecnica composta da soli giornalisti sportivi.

Soddisfazione per il Potenza Calcio che vedrà premiato Emmanuele Matino quale “Miglior Difensore Centrale Top 11” nella Categoria/Lega “Serie C – Best Awards™ – Stagione 2021/2022”.

NOTA DELLA SOCIETA’ US CATANZARO 1929 SRL - I biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, in occasione della gara di Camp. LEGA PRO: US CATANZARO 1929 – POTENZA in programma Domenica 18/12/2022, alle ore 12:30, saranno disponibili da Giovedì 15/12/2022 (ore 14:00), fino alle ore 19:00 di Sabato 17/12/2022.

I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 12,00 + diritti di prevendita, in modalità on line sul sito ufficiale www.go2.it e presso i punti vendita dislocati sul territorio della GO2.

La stampa del biglietto cartaceo rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto.

La Società “US CATANZARO 1929” declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.

La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al documento d’Identità in corso di validità.

La Società “US CATANZARO 1929” comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti, né altri settori, il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Catanzaro senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Ufficio Stampa Potenza Calcio