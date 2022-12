Liurni ha scelto la Casertana dopo la risoluzione con il Picerno

Lorenzo Liurni ha scelto la sua nuova destinazione dopo la rescissione contrattuale con il Picerno. L'attaccante ternano non andrà al Brindisi, bensì alla Casertana. É stata la stessa società campana ad annunciare con un post della stessa punta umbra: "Approdare a Caserta per me é motivo d'orgoglio. Si tratta di una piazza importante e di una società ambiziosa una scelta desiderata fortemente perché ho voglia di vincere con questi colori. Per me che sono tifoso della Ternana, poi, Caserta e la Casertana hanno sempre rappresentato qualcosa di familiare".