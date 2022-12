Rocco Galasso riconfermato vicepresidente ADISE per altri 4 anni

Rocco Galasso è stato riconfermato nella sua carica di Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Direttori Sportivi per il prossimo quadriennio, continuando così ad affiancare nuovamente Beppe Marotta, guida dell’Associazione ed AD dell’Inter, figura di altissimo rilievo nel panorama della dirigenza sportiva.

Confermati pure Claudio Molinari e Gabriele Martino, dg della Reggina.

Il dirigente lucano, attualmente in forza al Monopoli Calcio, ricoprirà pure la carica di Coordinatore Nazionale dei CGS ADISE, un movimento che vanta circa 1500 abilitati in Italia a svolgere funzioni direttive nell’ambito della LND. Nelle sue diramazioni regionali anche in Basilicata l’Associazione ha un suo referente nella figura di Francesco Suozzo, affiancato da Flavio Buccarello, dirigenti emergenti nel panorama del calcio anche professionistico.

Il Consiglio Direttivo si è riunito a Salerno nel corso dell’evento Italian Football Awards