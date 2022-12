Potenza, i convocati di Raffaele per la trasferta di Catanzaro

L’allenatore Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara Catanzaro – Potenza: 19^ giornata del campionato di Lega Pro Serie C girone C, domenica 18 dicembre alle ore 12.30 presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Indisponibili: Girasole (squalificato); Emmausso, Legittimo, Masella e Riccardi (infortunio).

Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 3 Celesia Christian – 4 Gyamfi Bright – 5 Matino Emmanuele – 17 Polito Vincenzo – 2 Rillo Francesco

CENTROCAMPISTI

6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Andrea – 10 Del Sole Ferdinando – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

NATALE ROSSOBLU AL POTENZA CALCIO STORE - Per un Natale Rossoblù regala Potenza Calcio ! Nel periodo festivo apertura straordinaria del Potenza Calcio Store (Viale Marconi c/o Stadio Alfredo Viviani) con tutti i prodotti ufficiali griffati Erreà Sport ma non solo, come i nuovi arrivi sull’oggettistica o le nuove felpe limited edition.

Ad esempio, tra gli articoli a tema dedicati al leone rampante, è disponibile l’Albero di Natale (120 euro) oppure le palline di design realizzate con materiali innovativi (20 euro cadauna).

Il Potenza Calcio Store resterà aperto tutti i giorni (domenica compresa) con orario dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Ufficio Stampa Potenza Calcio