Novara-Trento 1-1, Pasquato beffa gli azzurri, è un pareggio amaro

Un brutto Novara sembrava bastare per superare un Trento che arrivava al Piola da sette sconfitte consecutive, la rete di Marginean del momentaneo vantaggio veniva cancellata da un gol di Pasquato che permette agli ospiti di tornare a casa con un punto. Un’altra prestazione deludente di Bortolussi e compagni che sono attesi dalla prima giornata di ritorno in casa del Renate prima di festeggiare il Natale.

Primo tempo, il nulla assoluto Il primo squillo è del Novara con una conclusione di Rocca bloccata da Marchegiani, stessa sorte per un sinistro di Galuppini che non impensierisce l’estremo del Trento. Dopo una fase di stanca si rivedono i padroni di casa al 31’, Galuppini per Masini che calcia sull’esterno della rete, non succede più nulla e le squadre rientrano negli spogliatoi dopo uno spettacolo al limite del decente.

Due gol dei subentrati sanciscono il pareggio La ripresa parte con un errore di Marchegiani che però recupera sia su Tavernelli che su Bortolussi, al 13’ Galuppini con una potente conclusione colpisce la traversa, nella circostanza deviazione di Marchegiani non rilevata dal direttore di gara. Al 22’ Masini ruba palla ma il suo diagonale viene bloccato a terra dall’estremo avversario; brivido per il Piola al 27’ quando Ballarini lasciato solo dalla difesa azzurra su un calcio d’angolo manda fuori da ottima posizione, sull’azione seguente errore di Mihai, Bortolussi serve Gonzalez che incredibilmente sbaglia il gol del vantaggio. Al 34’ il Novara passa in vantaggio, cross di Galuppini per Marginean che di testa la mette nell’angolino dove Marchegiani non può arrivare; quando la vittoria sembra cosa fatta al primo minuto di recupero Pasquato con una bella volee di destro batte Pissardo, uno a uno che soddisfa sicuramente il Trento che con un tiro in porta torna a casa con un punto.

NOVARA-TRENTO 1-1

Marcatori: 34’st Marginean (N), 46’st Pasquato (T)

Novara (4-3-3): Pissardo; Calcagni, Carillo, Khailoti, Urso (23’st Goncalves); Masini, Ranieri (23’st Gonzalez), Rocca (33’st Marginean); Galuppini (38’st Ciancio), Bortolussi, Tavernelli (33’st Peli). A disposizione: Menegaldi, Koco, Bertoncini, Di Munno, Bonaccorsi, Diop, Benalouane, Amoabeng. All. Semioli

Trento (4-4-2): Marchegiani; Galazzini, Vitturini, Ferri, Semprini (35’st Pasquato); Ballarini, Mihai (35’st Ianesi), Damian, Fabbri; Bocalon (9’st Saporetti), Brighenti. A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Trainotti, Bertaso, Matteucci, Simonti, Piazza. All. Tedino

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Note: Corner 2-5. Ammoniti Ciancio per il Novara, Mihai, Semprini e Marchegiani per il Trento. Spettatori 2000ca.