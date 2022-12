Modena-Benevento 1-1: al "Braglia" un punto a testa e tanta noia

Al "Braglia" di Modena è terminata 1-1 la partita tra i gialloblù di mister Tesser ed il Benevento di Fabio Cannavaro.

Squadre in campo entrambe con 4-3-2-1: i padroni di casa presentano Diaw come punta e Tremolada e Falcinelli a supporto; nei giallorossi c'è Improta nei tre di metà campo con Acampora sulla trequarti insieme a Tello; in difesa El Kaouakibi sostituisce Letizia.

All'8' il risultato potrebbe già cambiare: il direttore di gara, il signor Colombo, assegna un rigore al Modena per fallo di Capellini su Diaw che si era reso protagonista di uno slalom nella difesa giallorossa. Sul dischetto va lo stesso Diaw ma Paleari si supera e mette in angolo. 4' dopo è ancora il Modena a rendersi pericoloso: cross di Ponsi per Tremolada che va alla conclusione ma la palla si stampa sul palo e poi Paleari blocca. Al 22' è il Benevento a passare in vantaggio: da rimessa laterale sulla destra, palla in area per Improta che la protegge serve Acampora, il centrocampista napoletano si gira e mette alle spalle di Gagno con un preciso rasoterra. Al 44' il Modena pareggia i conti: delizioso assist in profondità di Tremolada per Diaw che supera Paleari in uscita con un morbido tocco sotto. Al riposo, dunque, si va con il punteggio sull'1-1.

Nella ripresa, nonostante le sostituzioni da ambedue le parti, non succede praticamente nulla nella noia generale. A sembrare più impalpabile, però, è il Benevento, mai pericoloso dalle parti di Gagno. Da segnalare che il Modena ha chiuso in 10 uomini dopo l'uscita per infortunio di Tremolada: il tecnico Tesser aveva terminato gli slot utili per i cambi.

