Benevento. Cannavaro: "Un buon punto ma si doveva fare di più"

Dopo il pareggio rimediato sul campo del Modena, 1-1 il finale al "Braglia", il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto e fatto si che loro prendessero coraggio. Dopo il gol avremmo potuto fare di più ma ci siamo fermati. Ci siamo solo difesi e non abbiamo fatto quello che proviamo in settimana. Oggi portiamo a casa un punto: a differenza di altre volte nelle quali li abbiamo persi per errori, oggi abbiamo sofferto e muoviamo la classifica.

Oggi ci è mancato un calciatore come Farias che pulisce palle sporche, sa stare tra le linee e impensierisce le difese avversarie. Non abbiamo fatto un buon possesso sulla trequarti e quindi abbiamo fatto solo attacco-difesa, senza giocare. Dobbiamo essere più bravi di oggi altrimenti queste partite puoi anche perderle.

Nel finale del primo tempo ci siamo rilassati un po' troppo. I ragazzi sanno che solo con i sacrifici possiamo uscire fuori da questa situazione di classifica. Bisogna guardarsi le spalle per ora. Si dovrà soffrire fino alla fine perché l'anno è nato male e facciamo ancora i conti con gli infortuni.

Forte l'ho tolto perché aveva preso una botta a gluteo: voleva tornare in campo ma io penso anche alle prossime partite".