Serie C girone A, cinque squadre in due punti

Domina l'equilibrio nel girone A di Serie C, la diciannovesima giornata sancisce il titolo di campione d'inverno per Feralpi e Pro Sesto che pareggiano nello scontro diretto e approfittano dei mezzi passi falsi delle inseguitrici; è stata una prima fase di campionato decisamente livellata verso il basso, la media delle due capolista è sotto i due punti a partita, una testimonianza chiara del basso ritmo che si sta tenendo in vetta.

Spreca un'occasione il Vicenza che in dieci per quasi un'ora non va oltre l'uno a uno al "Menti" contro il Piacenza, stesso risultato per il Lecco a Vercelli e per il Pordenone che viene raggiunto in pieno recupero dall'Albinoleffe.

Continua a balbettare il Novara, la rete di Marginean viene annullata da Pasquato che al primo minuto di recupero interrompe la striscia di sconfitte del Trento; solo un successo fuori casa quello della Virtus Verona per tre a zero contro la Juve NG, dopo tre sconfitte consecutive torna a vincere il Renate che batte tre a zero l'Arzignano.

Un punto a testa per Padova e Mantova, si toglie dall'ultimo posto la Triestina battendo uno a zero la Pergolettese, nell'ultimo incontro di giornata tre punti play-off per la Pro Patria contro il Sangiuliano.