Potenza, l'ad Macchia: "I tifosi sono l'anima della nostra squadra"

“Sentiamo la stima dei tifosi e chiediamo pazienza rispetto al conseguimento di una linea positiva di risultati. Dispiace per l’esito di Catanzaro, questi momenti si superano con la compattezza e siamo fiduciosi. Abbiamo tutto l’interesse affinché lo stadio Viviani sia colmo, i tifosi sono l’anima del Potenza Calcio e c’è bisogno di loro.”

E’ quanto dichiarato lunedì 19 dicembre dall’Amministratore Delegato del Potenza Calcio, Nicola Macchia, intervenuto alla trasmissione televisiva Stop&Gol in onda su La Nuova TV (Media Partner Ufficiale). L’esponente societario ha annunciato la nuova iniziativa volta alla riduzione dei prezzi per la prossima gara contro la Fidelis Andria, in ottica periodo festivo e richiamare così quanti più sostenitori. In studio presente anche il Direttore Sportivo rossoblù, Fortunato Varrà, il quale ha risposto alle domande sull’attuale momento in campionato ed in ottica progetto sportivo 2023.

“La costruzione del nuovo percorso societario in pochi mesi ha richiesto il massimo impegno – ha aggiunto l’AD Macchia – è chiaro, si parla di tanti aspetti, dentro e fuori dal campo, nei nostri obiettivi c’è la partecipazione ad eventi e momenti sociali sul territorio, compatibilmente con la parte sportiva. A chi parla di escludere, c’è anzi tutta la volontà di aprirsi alla città e includere. Sarà uno step successivo già nelle nostre corde.”

Nel corso della trasmissione, intervenuto anche il presidente, Donato Macchia, il quale ha confermato gli obiettivi stagionali “fiduciosi – ha dichiarato – di una programmazione di lungo respiro. Le cose che facciamo hanno un senso e una prospettiva per far sì che i tifosi possano sognare insieme a noi. Dobbiamo avere pazienza. Inoltre, nel prossimo mercato la società sosterrà le scelte del direttore sportivo insieme all’allenatore.”

