Serie B. Gli squalificati dopo la 18a: fermati in dodici per un turno

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 20 dicembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 20° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto un'espressione offensiva ad un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DANZI Andrea (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CURADO Marcos (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DALLE MURA Christian (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALASCO Nicola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KARACIC Fran (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NEDELCEARU Ionut (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PERTICONE Romano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

WISNIEWSKI Przemyslaw (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZARO Giovanni (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma)

ACAMPORA Gennaro (Benevento)

BERRA Filippo (Sudtirol)

BORRELLI Gennaro (Frosinone)

GOMES Claudio Amarild (Palermo)

MAJER Zan (Reggina)

MASTRANTONIO Valerio (Cittadella)

TRIPALDELLI Alessandro (Spal)

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella)

VIVIANI Mattia (Benevento)

FAVILLI Andrea (Ternana)

c) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)

PECCHIA Fabio (Parma)