Nell'ultima gara del 2022 di Serie C girone C il Potenza torna al successo e il Picerno perde dopo otto risultati utili di fila. Al Viviani decide Logoluso per la formazione di Raffaele dopo il botta e risposta nella prima frazione tra Caturano e Arrigoni. Al Curcio passa la capolista Catanzaro che piega di misura i melandrini con Cianci.