Benevento. Cannavaro: "Col Perugia partita di grande importanza"

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Cannavaro: l'allenatore del Benevento, dalla sala stampa del "Vigorito" ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match contro il Perugia:

"Anche se è in ultima posizione, il Perugia è una squadra in forma allenata da un tecnico che conosce bene la categoria. Dobbiamo tramutare la rabbia e i sacrifici che abbiamo fatto in una vittoria. Serve continuità sotto tutti gli aspetti: fisico, tattico e tecnico. Tutte le partite sono importanti ma questa lo è di più.

Da tempo non avevamo solo un paio di infortunati. Leverbe e La Gumina stanno bene; anche Forte e Farias stanno bene e conto di averli in panchina. Tutti hanno lavorato bene e ora si vedono i frutti.

Se giochiamo con personalità facciamo buone cose. Non so se cambierò modulo. Con quello attuale, senza palla si deve correre molto. Questo sistema di gioco ti deve portare al predominio territoriale in campo. Non contano i moduli ma vincere le partite possibilmente proponendo un bel gioco. Anche se il 4-3-2-1 non mi piace particolarmente è il modulo che, in questo momento, da più garanzie.

Per Ciano l'obiettivo è di farlo giocare nei secondi tempi per permettergli di recuperare dall'infortunio. Vorremmo dargli minutaggio prima della pausa. E' un calciatore importante ma arriva da una condizione precaria.

Forte ha avuto un problema tendineo e questa settimana l'ho preservato però è disponibile. Mercato? Io punto su di lui e l'ho dimostrato dandogli fiducia. Se una squadra è interessata ad un calciatore deve portare i soldi.

Veseli e Viviani cominciano a star bene e ad allenarsi con continuità. Ora ho più scelte ma tutti vanno portati ad un certo livello di condizione.

Mercato? Se faremo qualche operazione, la cosa importante sarà prendere calciatori pronti fisicamente.

A prescindere da chi giocherà, contro il Perugia serve dare il massimo perché si tratterebbe di una vittoria fondamentale.

Kubica non conosce ancora bene il calcio italiano e fa ancora fatica: mi aspettavo inserimenti e cross da lui che non sono arrivati. Giocando sulla trequarti, può permettersi qualche errore".