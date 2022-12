Natale 2022, il messaggio augurale del presidente Emilio Fittipaldi

L’avvicinarsi delle Festività Natalizie ci offre l’occasione per fare qualche considerazione sia sul piano sportivo che su quello sociale, oltre che rivolgere a Voi e alle Vostre famiglie i migliori auspici in vista del nuovo anno. Lo stato di salute del calcio dilettantistico e giovanile regionale è buono. A certificarlo sono i numeri. Gli stessi che non mentono mai e fugano ogni dubbio. Sia dal punto di vista del numero di tesserati sia delle compagini affiliate il dato è in crescita. Grazie all’azione svolta dalla LND Basilicata e dalla passione dei Dirigenti che hanno voluto impegnarsi in prima persona per assicurare che il calcio dilettantistico e giovanile potesse giocarsi anche nelle loro realtà territoriali. I momenti bui della pandemia sembrano, ormai, lontani anche se è sempre bene non abbassare la guardia e, conseguentemente, la voglia di scendere in campo è più forte che mai. Il C.R.B. in questi mesi ha cercato di soddisfare le esigenze delle Società assecondando questa voglia di giocare a calcio con la disponibilità, riservando l’attenzione che meritano i club e organizzando, nel migliore dei modi, le attività agonistiche. Il ritorno è stato ottimo a testimonianza del fatto che quando c’è collaborazione, nel rispetto dei ruoli e nell’osservanza delle regole, i risultati sono tangibili. Che la strada intrapresa sia quella giusta è sostenuto anche dagli attestati di stima che le Società, incontrate pochi giorni fa in occasione della “Festa del Calcio Lucano” a Tito Scalo e a Bernalda, ci hanno riservato. Certo tutto è migliorabile, ma passi in avanti sono stati fatti. Come sono sicuro che riusciremo a migliorarci ulteriormente. Saranno indispensabili costanza, determinazione e pazienza. Doti che non mancano al sottoscritto e al gruppo dirigente del nostro Comitato che continuerà nel lavoro di costruzione di una rete di collaborazione con tutte le componenti del calcio dilettantistico e giovanile di Basilicata. Questa è la strada che abbiamo intrapreso e che vogliamo percorrere con profitto. A giovarcene saremo tutti ad iniziare dalle Società affiliate, alle quali va tutta la nostra riconoscenza per la passione e i sacrifici che hanno sostenuto e che sosterranno nonostante la situazione economica del Paese e della nostra regione non sia delle migliori. Si spera che presto si inizi a vedere la luce. Come quella che illuminerà le nostre case in questi giorni di festa che trascorrereremo nella serenità delle nostre famiglie. É con questo auspicio che vorrei rivolgere a tutti quanti Voi, anche a nome del Consiglio Direttivo, i migliori auguri di Buon Natale e Felice 2023.

Emilio Fittipaldi

Presidente Comitato Regionale Basilicata