Benevento-Perugia 0-2: i giallorossi confermano le difficoltà in casa

Pessima chiusura di 2022 per il Benevento: i giallorossi di Fabio Cannavaro hanno, infatti, perso al "Vigorito" per 2-0 contro il Perugia di Castori, alla seconda vittoria consecutiva in campionato. Le reti ospiti, una per tempo, sono state segnate da Lisi e Luperini.

Mister Cannavaro schiera i suoi con il 3-5-2 con Veseli che rientra tra i tre centrali dal 1'; le due punte sono Forte ed il rientrante La Gumina. Castori risponde con il 3-4-1-2: a supporto di Olivieri e dell'ex Di Serio c'è Luperini; in difesa Rosi sostituisce lo squalificato Curado.

Dopo 20' giocati su buoni ritmi, la prima occasione arriva al 25' ed è di marca giallorossa: La Gumina serve Forte in profondità, la punta giallorossa calcia di potenza sul primo palo ma Gori è pronto e devia in corner. La gara sembrerebbe scorrere verso lo 0-0 al termine dei primi 45' ma durante l'unico minuto di recupero concesso dal signor Piccinini, arbitro del match, il Perugia passa in vantaggio: cross dalla destra di Casasola verso il centro dell'area, la palla scavalca tutti i difensori del Benevento e termina sui piedi di Lisi che la controlla e la piazza con il destro nell'angolino. Al riposo, dunque, di va sullo 0-1.

Cannavaro prova a cambiare il volto della sua squadra pescando dalla panchina e nel primo quarto d'ora effettua 4 cambi: gli ingressi di Foulon, Thiam, Karic e Farias per Masciangelo, Tello, Viviani e La Gumina non sortiscono, però, gli effetti sperati. Al 62' è ancora il Perugia a rendersi pericoloso: Olivieri ci prova con un destro a giro ma la palla termina di poco fuori. Il Benevento non riesce a costruire azioni pericolose ed il Perugia, all'83', raddoppia: Melchiorri, entrato da poco, servito in profondità, brucia sullo scatto Veseli, arriva in area e serve per l'accorrente Luperini che deposita alle spalle di Paleari. Non succede più nulla e al termine dei 7' di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria per 2-0 del Perugia sul campo del Benevento.

IL TABELLINO