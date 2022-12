Benevento. Letizia: "Siamo stati vergognosi, chiediamo scusa a tutti"

Pur non potendo prendere parte alla partita con il Perugia causa infortunio, Gaetano Letizia, capitano del Benevento, non ha risparmiato critiche alla prestazione dei suoi compagni nelle interviste post-partita. Queste le parole del calciatore dei sanniti:

"Possiamo solo chiedere scusa per una prestazione così brutta e non aggiungo altro, solo che è inaccettabile. I fischi sono stati meritati e chiediamo scusa. Ora c'è la pausa ma al rientro si deve cambiare registro. Non si può giocare con così tanta superficialità.

Dopo tre partite positive c'è stata la prestazione di oggi: non si spiega. E' un problema mentale perché il Perugia ci è stato superiore in tutto. Loro avevano più voglia e forse hanno capito, cosa che noi non abbiamo ancora fatto, che c'è da salvarsi e servono punti. Se giochiamo come oggi la vedo dura. Oggi siamo indifendibili.

Non è pensabile andare a fare punti in trasferta se in casa giochiamo così. Serve un cambio di marcia. Siamo il Benevento e non possiamo avere un simile atteggiamento. Ci metto la faccia a nome di tutto: scusateci.

Abbiamo gli elementi per salvarci e dobbiamo focalizzarci su quell'obiettivo. Non serve parlare di altro tipo di traguardo.

Auguro ai tifosi del Benevento un felice anno nuovo con la speranza di scendere in campo con un atteggiamento diverso".