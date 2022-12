Benevento. Cannavaro: "Brutta partita, sono mancate fame e cattiveria"

Dopo la brutta sconfitta casalinga maturata questo pomeriggio contro il Perugia, mister Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, ha così commentato la prestazione della sua squadra:

"Abbiamo giocato una brutta partita. Abbiamo commesso errori che non avevamo mai fatto e non abbiamo capito le caratteristiche di chi giocava contro di noi. Ci siamo adattati a loro e poi è subentrata la paura. Se vogliamo che i tifosi vengano a sostenerci dobbiamo fare meglio. E' la peggior partita da quando sono qui.

Voglio pensare che sia una partita frutto del momento, con i calciatori che pensavano già alle vacanze: la leggo così per non pensare ci sia stato un tradimento da parte di alcuni.

Nel secondo tempo non abbiamo reagito: dobbiamo giocare invece di litigare con arbitro e avversari.

Loro andavano più veloci di noi e arrivavano per primi su ogni pallone. Qualcosa nel primo tempo abbiamo creata ma abbiamo sbagliato, come al solito, l'ultimo passaggio. Mentalmente abbiamo pagato a caro prezzo il gol preso nel recupero del primo tempo.

Schiattarella ha un problema al ginocchio che si porta dietro da tempo. Non era in condizione anche se mi aveva dato la disponibilità a scendere in campo: non l'ho rischiato perché è giusto schierare gli altri se li hai a disposizione. Anche se questo ci è costato una pessima partita.

La pausa servirà a capire che sistema utilizzare e quali calciatori. Poi se qualcuno vorrà andare via, allora parlerà con la società e verrà trovata una soluzione. Purtroppo, però, il mercato di gennaio non è come quello estivo: non si trova sempre quello che si cerca. Serve comunque una sveglia generale perché la zona retrocessione è lì.

La mia squadra non può essere presuntuosa e i ragazzi devono capire che serve di più. Non possiamo guardare a chi ci sta davanti ma serve stare attenti a chi c'è dietro. E' una stagione nata storta e va raddrizzata.

Dopo la partita ci siamo confrontati e ho detto loro le cose che non vanno bene Sono amareggiato perché non ho visto la fame che bisogna avere in questi casi.

Serve personalità. Non posso pensare che senza Schiattarella non ne abbiamo perché calciatori come Vivini, Tello e Acampora hanno le qualità per giocare in A. Non è solo colpa loro ma serve più carattere".