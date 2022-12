Potenza, si pensa già al mercato: le idee sono Mulè e Simeri

E' già tempo di mercato per il Potenza. Secondo Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata nel mirino ci sono Erasmo Mulè e Simone Simeri. Il primo, difensore, attualmente in prestito al Catanzaro dalla Juventus, è stato oggetto del desiderio nel gennaio 2021 dei rossoblu. Il secondo, attaccante, rientrato al Bari dal Monopoli, ha già giocato nel 2015-16 nel capoluogo di regione dove realizzò 13 gol in 28 partite.