Toro Club Melfi, iniziativa solidale al Don Giovanni Mele di Matera

Anche quest’anno il Toro Club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”, in occasione delle festività natalizie, non ha voluto far mancare il proprio sostegno a chi ne ha bisogno. Questa volta la mano solidale dei tifosi del Torino del club lucano si è tesa verso gli ospiti della mensa della fraternità “Don Giovanni Mele” di Matera, pochi mesi fa benedetta da Papa Francesco nella sua visita alla città dei Sassi. “Non è la prima volta che facciamo solidarietà – ha affermato Gianluca Tartaglia, presidente del Toro Club Melfi - ma non è successo spesso che il nostro pensiero solidale sia stato rivolto ad una struttura ubicata fuori dell’ambito zonale del Vulture-Melfese. Di questo siamo riconoscenti a chi ha accettato il nostro dono aprendoci le porte della struttura solidale materana che permette, ogni giorno, a cento persone bisognose di consumare un pasto caldo. L’aver contribuito, nel nostro piccolo, a soddisfare questo bisogno primario ci riempie il cuore di gioia”.

Al termine di una sobria cerimonia la delegazione del Toro Club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” ha consegnato alla signora Maria Rosaria Di Muro, presidente ed amministratore della Associazione Onlus “Don Giovanni Mele”, e alla signora Giulia, sorella del prelato al quale è dedicata la struttura, tre pacchi di generi alimentari.

“Vi accogliamo da fratelli nella casa della fratellanza. – ha dichiarato Maria Rosaria Di Muro - Ogni piccolo gesto fatto con il cuore porta conforto e sostegno a chi soffre. Ringrazio tutti i soci del Toro Club GPO di Melfi per la vicinanza dimostrata, certa che quello di oggi sia solo il primo momento di una lunga scia di solidarietà che arriva a Matera partendo da Melfi ma passando per tutta la Basilicata”.

La collaborazione solidale tra le due associazioni, infatti, continuerà anche nel prossimo futuro visto che, nel congedarsi, è stato accettato l’invito a dedicare, nei prossimi mesi, una domenica solidale agli ospiti della mensa della fraternità “Don Giovanni Mele“ di Matera.