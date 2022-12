Juventus Club Val d'Agri, donata valigetta alla Cri di Tramutola

Per le festività natalizie, in linea con la nostra idea di associazione a scopo sociale prima che club di tifosi, abbiamo donato una valigia di primo soccorso alla Croce Rossa di Tramutola. Con immenso piacere e senso sociale voglio comunicare, in qualità di Presidente dello Juventus Club Val D’Agri (ringraziando tutti i membri del Direttivo che sostengono sempre queste iniziative) che abbiamo donato una valigetta di primo soccorso (Kit pallone in silicone con borsa) alla Croce Rossa sezione di Tramutola. Noi, prima di essere un club di tifosi, siamo un’associazione che guarda alla propria comunità di appartenenza, cercando nel suo piccolo di dare sostegno ed un contributo sociale a tutti.

Francesco Marinelli Presidente Juventus Club Val d'Agri