Finale Ritorno Coppa Italia Promozione, scelta la terna arbitrale

E' stata resa nota la terna arbitrale per la finale di ritorno di Coppa Italia Promozione "Mauro Tartaglia" in programma domani al Martorano. A dirigere il match tra Santarcangiolese e San Cataldo sarà Antonello Lupo di Venosa, coadiuvato da Nicola Rago e Antonio Salvatore di Moliterno. Per il primo assistente citato è la quinta finale di Coppa Italia: le altre quattro sono state 2 di Eccellenza (Fortus Murgia-Real Tolve e Melfi-Elettra Marconia), 1 di Promozione (Brienza-Atletico Lauria) 1 di Supercoppa Promozione (Brienza-Atletico Lauria). Per l'arbitro Lupo è la prima finale da protagonista assoluto (soltanto quarto uomo nella finale di Coppa Italia Eccellenza Melfi-Elettra Marconia), mentre per Salvatore è la terza: ha diretto da arbitro la finale Viggiano-Valdiano del 23 dicembre 2012 in Coppa Italia Eccellenza e sempre nella stessa competizione il 31 gennaio 2015 da assistente ha formato la terna in Vultur-Pomarico.