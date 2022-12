Coppa Tartaglia, Villano regala il primo titolo storico al San Cataldo

La decide il più anziano in campo. Il mediano Andrea Villano, 45 anni da compiere il prossimo 12 gennaio, con un destro vincente consegna il primo trofeo della storia al San Cataldo. Meritato il successo nella finale di ritorno disputata al Martorano da parte della squadra di Natale che ha trovato la rete del successo al minuto 24 della ripresa: Gerardi mette in mezzo la sfera, sulla quale cincischiano i centrali di casa e il numero 4 rossoblu l'ha scaraventata alle spalle dell'incolpevole Giacone. Bellissima cornice per la finale della Coppa Italia Promozione "Mauro Tartaglia" (maestro, educatore e amministratore) dove il pubblico si è distinto per la correttezza. Ottima la direzione di gara del 21enne Lupo di Venosa (nella scorsa stagione quarto uomo nella finale di Coppa Italia Eccellenza "Gianfranco Lupo" coadiuvato dai più esperti Rago (alla quinta finale in carriera) e Salvatore (alla terza)

SANTARCANGIOLESE 0

SAN CATALDO 1

SANTARCANGIOLESE (4-2-3-1): Giacone; Bruno, Lo Zito, Olgiatti, De Mare (20' pt Villani); De Salvo, Caballero; Ricci, Appella, Ndiaye; Monreale (15' st Salome). A disp.: Giordano, Colella, Cavallo, P. Castellano, Del Cioppo, Simeone, G. Castellano. Allenatore: Albano.

SAN CATALDO (4-3-3): Romaniello; Coppola, D. Carlucci, Cocina, Martinelli; Nano, Villano, Nardiello (41' st A. Carlucci); Sabato V., D'Andrea (45' st Damiano), Gerardi. A disp.: Stolfi, Paolantonio, Corazzelli, Marolda, Santarsiero, G. Sabato, Masini. Allenatore: Natale.

ARBITRO: Lupo di Venosa (Rago-Salvatore).

RETE: 24' st Villano.

NOTE: ammoniti Villani, Giacone e Olgiatti (Santarcangiolese); Cocina (San Cataldo). Angoli: 7-3 per il San Cataldo. Recupero: pt 4'; st 5'.