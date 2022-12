Le dichiarazioni post finale di Santarcangiolese-San Cataldo

DICHIARAZIONI POST GARA SANTARCANGIOLESE-SAN CATALDO

” L’immagine più bella di questa finale combattuta, ma corretta – ha affermato il presidente del CR Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi – è stato l’applauso che le due tifoserie hanno riservato alla squadra avversaria. Non capita spesso e quando avviene è giusto sottolinearlo. Una prova di maturità che mi ha fatto molto piacere“.

” Innanzitutto vorrei fare un plauso alla città di Sant’Arcangelo per come ci ha accolto e per la sportività manifestata sia in campo sia sugli spalti. – ha dichiarato il tecnico del San Cataldo Gerardo Natale - Poi sulla gara devo dire che i ragazzi erano molto motivati e volevano regalare al nostro presidente Carlucci questa Coppa. E’ il primo trofeo della nostra storia e siamo lieti di dedicarla a tutta la società e ai nostri tifosi”.

” Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma abbiamo giocato contro una grandissima squadra e non siamo riusciti a centrare l’obiettivo anche a causa di alcune defezioni e dello stato fisico non ottimale di qualche calciatore. – ha riconosciuto il segretario della Santarcangiolese Michele Mastrosimone - Purtroppo non siamo riusciti a giocare come sappiamo e questo ci dispiace molto anche perché la nostra tifoseria meritava questa soddisfazione“.

Ufficio Stampa Lnd Basilicata