Serie D girone A, cade la capolista

Non sono mancate le sorprese nell'ultima giornata del girone d'andata del girone A di Serie D, la capolista Sestri Levante perde nettamente a Borgosesia e ha festeggiato un Natale un pò meno sereno anche sei i quattordici punti sulla Sanremese sono un buon margine, quest'ultimi tuttavia hanno due partite in meno perchè non sono riusciti a giocare in casa contro lo Stresa e nel prossimi match ospiteranno proprio il Sestri Levante.

Due le vittorie fuori casa, bene il Gozzano che con i gol di Rao e Dalmasso passa a Legnano, conferma il terzo posto il Ligorna che passa di misura sul campo della Castanese.

Tre i pareggi, finiscono a reti bianche Chisola-Chieri e Castellanzese-Pontdonnaz, un punto a testa anche per Pinerolo e Vado, a Costantino risponde Ropolo; vede la zona play-off l'Asti che batte due a zero un Casale sempre più in crisi, decide una doppietta di Gomez.

Spettacolo negli ultimi due incontri di giornata, il Bra supera tre a due la Fezzanese, clamoroso l'esito del match di Tortona, il Fossano va avanti di quattro reti ma nella ripresa subisce la clamorosa rimonta dei padroni di casa che conquistano vincendo cinque a quattro tre punti assolutamente insperati a metà match.

Risultati e classifica di giornata