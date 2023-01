Potenza, i rossoblu in visita al San Carlo ai piccoli degenti

Seconda visita speciale durante il periodo natalizio del Potenza presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo. L’occasione stamattina nell’ambito dell’iniziativa Sport in Pediatria – Aspettando la Befana con…, promossa dal Tribunale Diritti del Malato e volta a consegnare dei doni ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria nel nosocomio del capoluogo lucano.

I rossoblù hanno partecipato insieme alle altre realtà sportive Basilia Basket e ASD University Basket, con protagonisti il Team Manager Giuseppe Lolaico, il Responsabile Marketing & Comunicazione Michele Cignarale, ed i giocatori Francesco Rillo e Gabriele Uva.

Ad accoglierli il direttore generale dell’A.O. regionale San Carlo, Giuseppe Spera, unitamente ai medici. Evidenziato lo spirito solidale dell’evento, dedicato ad offrire un momento di conforto e coraggio ai giovani ricoverati durante il periodo di festa. Non casuale – è stato rimarcato dal Potenza Calcio – la presenza di due giovani tesserati: Rillo, determinato e indomito nel proprio ruolo in campo a dispetto dell’età, ed Uva, promettente potentino doc fonte d’ispirazione per tanti coetanei locali e non.

Ufficio Stampa Potenza Calcio