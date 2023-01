I 10 articoli più letti nel 2022 su I Am Calcio Potenza

Siamo appena entrati nel 2023 ed è tempo di bilanci dell'annata appena trascorsa. E' stato un anno intenso, con il passaggio di consegne di presidenza a Potenza da Caiata a Macchia, i play-off raggiunti dal Picerno, i principali risultati delle squadre lucane di D e il record di punti ottenuti dal Matera Grumentum in Eccellenza. La nostra redazione di I Am Calcio Potenza nell'anno appena passato, grazie alla conclusione di tutti i campionati (2021-22) e alla prosecuzione regolare degli stessi nella stagione successiva con le due finali di Coppa Italia Eccellenza e Promozione disputate tra il 29 e 30 dicembre (2022-23), ha intensificato il contatto diretto con i nostri lettori. Giusto per divertirci abbiamo dato un'occhiata al gradimento dei nostri utenti verso i nostri articoli. E così, in assenza della consueta "top 11" dei giocatori, per chiudere l'anno vi proponiamo la "Top Ten" di I Am Calcio Potenza, i dieci articoli più letti nel 2022. Dalla graduatoria teniamo fuori i live, risultati, calendari, prossime partite visualizzate, classifiche generali e marcatori, sondaggi e tabellini. Vi riproponiamo così i dieci articoli più letti.

Con 4747 visualizzazioni: Potenza, Macchia pensa allo stadio Viviani Il figlio Nicola sarà ad pubblicato in data 4 giugno 2022

Con 4673 visualizzazioni: Aggredito arbitro al Torneo della Madonna del Carmine di Paterno pubblicato in data 26 giugno 2022

Con 4627 visualizzazioni: Gioco Sport Tricarico, il comunicato sui fatti avvenuti a Castelgrande pubblicato in data 11 dicembre 2022

Con 3212 visualizzazioni: I Robilotta tornano in campo: Manuel oggi a Terni, Ivan reintegrato pubblicato in data 19 marzo 2022

Con 3183 visualizzazioni: Nova Castelgrande, la controreplica al comunicato del Gs Tricarico pubblicato in data 12 dicembre 2022

Con 3014 visualizzazioni: Matera, frecciata di Lobosco a Petraglia Il presidente risponde pubblicato in data 4 agosto 2022

Con 2812 visualizzazioni: Cds Matera, esonerato il tecnico Finamore e sospeso lo staff tecnico pubblicato in data 7 aprile 2022

Con 2735 visualizzazioni: Arleo saluta con rammarico: "Non mi è stato rivolto nemmeno un grazie" pubblicato in data 18 luglio 2022

Con 2442 visualizzazioni: Latronico, lettera alla Figc lucana A rischio la gara di Melfi pubblicato in data 31 marzo 2022

Con 2343 visualizzazioni: Il Gs sul Latronico: 0-3 a tavolino, multa e 6 turni di stop a Papaleo pubblicato in data 30 marzo 2022