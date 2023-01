Serie C girone A, undici gli squalificati

Sono undici i giocatori fermati dal giudice sportivo per quanto riguarda il girone A di Serie C, nelle file del Novara non ci sarà Bertoncini contro il Mantova dopo il cartellino rosso rimediato nell'ultimo turno del 2022 sul campo del Renate.

Una giornata

Pasini (Vicenza), Bertoncini (Novara), Greco (Vicenza), Mihai (Trento), Gusu (Albinoleffe), Maldonado (Lecco), Guccione (Mantova), Masetti (Piacenza), Pinato (Pordenone), Gattoni (Pro Sesto), Ciofani (Triestina).