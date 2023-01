Calciomercato. Primi "rumors" per il Benevento, soprattutto in uscita

Si è aperta ufficialmente ieri la sessione invernale del calciomercato anche per la Serie B. Fino ad ora, sono stati solo due i movimenti ufficializzati dal sito ufficiale della Lega B: si tratta del passaggio di Domenico Criscito, svincolato dopo l'esperienza in MLS con il Toronto FC, al Genoa e di quello del portiere Alessandro Micai dalla Salernitana al Cosenza.

Tante, invece, le trattative riportate da "Radiomercato", alcune delle quali vedono protagonista il Benevento del presidente Vigorito. La società giallorossa, che vanta attualmente una rosa molto ampia, ha bisogno di "sfoltire" qualche esubero prima di poter operare in entrata.

La punta Forte è obiettivo di mercato di diverse compagini di Serie B: Venezia, Pisa e Reggina su tutte ma con il Parma pronto ad inserirsi. "Il Mattino", nell'edizione odierna, riporta di una possibile offerta dell'attuale squadra di mister Pippo Inzaghi che si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la società sannita a cedere la punta. Il Parma, invece, è pronto ad inserire Tutino nella trattativa per uno scambio che porterebbe "Lo Squalo" in Emilia e l'attaccante napoletano alla corte di Fabio Cannavaro, che gradirebbe il nuovo arrivo.

Sempre sul fronte delle uscite e sempre nel reparto offensivo, anche il nigeriano Simy potrebbe non concludere la stagione all'ombra della "Dormiente": su di lui ci sarebbe il Cosenza oppure, in alternative, una compagine estera della quale, però, non si conosce ancora il nome.