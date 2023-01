Sassuolo-Sampdoria 1-2, parte male il 2023 dei neroverdi

Parte male il 2023 del Sassuolo sconfitto 2-1 in casa dalla Sampdoria che ridà nuova linfa al suo campionato dopo una seconda parte di 2022 da dimenticare.

Dionisi recupera Berardi dal 1', non succedeva dal 30 Agosto contro il Milan, per assistere Pinamonti e Laurientè; mentre Stankovic lancia il nuovo arrivato Lammers. Blucerchiati meglio nella prima parte di gara e trovano un 1-2 con due gol meravigliosi: al 25' una rovesciata di Gabbiadini sorprende Consigli, e 3 minuti dopo arriva il raddoppio con un gran tiro dalla distanza di Augello. Neroverdi storditi attendono l'intervallo per schiarirsi le idee.

Nella ripresa Dionisi mette dentro Traorè per dare una scossa alla squadra, scossa che però tarda ad arrivare. Al 59' un brutto fallo di Amione su Frattesi viene punito col cartellino giallo, ma forse ci poteva anche stare il rosso. Il direttore di gara concede poi, dopo segnalazione del VAR, un rigore per un calcio di Nuytinck a Pinamonti. Dal dischetto Berardi spiazza Audero e riapre la gara. La partita si accede con il Sassuolo a trazione super anteriore grazie gli ingressi di Defrel, Alvarez e Ceide. Al minuto 80 Berardi sfiora la rete con un tiro da fuori aerea, e pochi minuti dopo è Alvarez a rendersi pericoloso dalle parti di Audero. Il risultato però non cambia, finisce 1-2, con la Sampdoria che si rilancia in classifica e il Sassuolo che vede avvicinarsi la zona pericolosa.