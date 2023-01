Potenza, il neoarrivato Hadžiosmanović ha scelto la numero 98

Prosegue la preparazione allo Stadio Viviani in vista della gara di sabato contro il Monterosi in programma sabato alle 14.30 presso l’Enrico Rocchi di Viterbo.

Nella seduta del mercoledì, aggregato al gruppo il neoarrivato Cristian Hadžiosmanović che ha scelto il 98 quale numero di maglia ufficiale.

Tenuto un allenamento congiunto dei rossoblù con il Cittadella Potenza (Promozione Basilicata). La sgambata, terminata 10 – 1, ha visto in gol Logoluso, Riccardi, 3 Emmausso (1 su rigore), Schimmenti, 2 Del Sole, Polito e Hadžiosmanović, mentre la marcatura con la maglia ospite è stata di Laaribi.

VENDITA BIGLIETTI - Sono in vendita i biglietti per la gara Monterosi-Potenza. La gara si disputerà sabato 7 gennaio allo stadio “E. Rocchi” di Viterbo con fischio d’inizio alle ore 14.30.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ciaotickets.com e in tutte le rivendite autorizzatein tutta Italia

CURVA SUD OSPITI:

Interi 12,00 € + prevendita (Ridotti* 8,00 € + prevendita) (Ridotti per donne, under 18, over 65)

Over 14 in tutti i settori: € 5,00

La vendita del settore ospiti si chiuderà venerdì 6 gennaio alle 19.

Punti vendita a Potenza:

BAR TAZZA D’ORO | Viale Firenze, 70, 85100, Potenza (PZ)85100 Potenza (PZ) +39 351 2440761

SPORTISSIMO | Viale Dante, 5, 85100, Potenza (PZ)85100 Potenza (PZ) +39 0971 471095

TABACCHERIA DI PALLANTE ANTONIO | Via Pretoria, 318, 85100, Potenza (PZ)

Ufficio Stampa Potenza Calcio

TABACCHI DESIATI CIRO | Via Unità D’Italia, 13, 85100, Potenza (PZ)QUI POSTE | Viale Firenze, 50, 85100, Potenza (PZ)