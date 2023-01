Serie C, Belloni lascia il Potenza Il Picerno prende Ceccarelli

Novità in entrata e in uscita per Potenza e Picerno. L'attaccante argentino Nicolas Alexis Belloni lascia il capoluogo di regione e passa al Latina via Pescara (società detentrice del cartellino). Il club melandrino ha invece rilevato a titolo temporaneo dall'Avellino l'ala offensiva classe 1992 Tommaso Ceccarelli con un'esperienza alle spalle di 242 presenze in Serie C segnate da ben 40 marcature.