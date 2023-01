Matera, completato il reparto offensivo: annunciato Lorusso

Il Matera completa l'attacco. Il club biancazzurro ha infatti annunciato la punta Giovanni Lorusso liberatosi in dicembre dal Vastogirardi. L'attaccante barese ritorna nel girone H dopo aver giocato nella passata stagione nella Team Altamura. Cresciuto calcisticamente nel Bari, ha esordito in C con il Benevento, e poi si è diviso in D tra tra Bisceglie, Team Altamura, Brindisi e Vastogirardi.