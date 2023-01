Un successo a Melfi la presentazione del libro "Ed è gol"

Tifosi, sportivi e appassionati si sono dati appuntamento, presso “Il Sole di Mezzanotte” a Melfi, per la presentazione del libro “Ed è gol” di Giuseppe Malaspina e Antonino Palumbo edito da Urbone publishing (2022). Un racconto semiserio che si snoda analizzando le telecronache di alcune gare di cartello di squadre di club e della Nazionale italiana di calcio fatte, tra gli anni ottanta e duemila, da Bruno Pizzul, storico telecronista sportivo, puntando l’attenzione sul linguaggio usato dallo stesso giornalista.

“Abbiamo voluto presentare questo libro – afferma Gianluca Tartaglia presidente del Toro club Melfi ‘GianPaolo Ormezzano’ - perché s’inserisce bene nelle attività del nostro club che, mi piace sottolinearlo, sicaratterizza per la sua forte connotazione culturale e perché parla di un telecronista molto popolare che hafatto la storia del giornalismo sportivo televisivo italiano e, quindi, appartiene a tutti qual è Bruno Pizzul. Inquesta ottica abbiamo invitato anche le delegazioni dei tifosi degli altri club presenti in città convinti comesiamo che il calcio deve unire pur nel rispetto della diversità del nostro tifo. E la cultura ci sembra la chiavegiusta per raggiungere questo obiettivo. Avversari sul campo, ma amici nella vita”.

E all’appello del Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” hanno risposto positivamente le delegazioni dei club di tifosi della Roma, dell’Inter, del Milan, della Juventus ai rappresentanti delle quali sono state affidate le letture di alcuni passi delle storie di alcune partite contenute nel libro che hanno risvegliato, nel pubblico presente, vecchi ricordi e alimentato un po' di nostalgia per un calcio e un modo di raccontarlo che non esiste più.

Presenti all’incontro culturale anche il presidente del consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino, che ha portato il saluto della civica amministrazione, e una delegazione della Pro Melfi, compagine che milita nel campionato di Seconda categoria.

“Passione, ricordi, amicizia. La presentazione del libro organizzata dal Toro Club Melfi Gian Paolo Ormezzano – ha dichiarato il coautore Antonino Palumbo - mi ha ricordato la genesi di Ed è Gol: un libro scritto da due colleghi tifosi di squadre diverse, ma legati da una grande amicizia e da ricordi comuni di un periodo aureo del calcio. E' un modo di vivere lo sport che accomuna me, Malaspina e gli appassionati granata di Melfi, perché le partite finiscono al novantesimo e di base ci dev'essere la capacità di vincere o di perdere, rispettandosi a vicenda. Un messaggio che anche Bruno Pizzul, nelle sue telecronache, ci ha lasciato".