Serie C, immenso Picerno a Foggia al 90' (2-3) Pareggia il Potenza

Un grande inizio di 2023 per il Picerno. Nella ventunesima giornata di Serie C girone C la formazione melandrina si impone allo Zaccheria e sale al sesto posto in classifica a quota 30. Il Foggia sblocca la gara con Garattoni al 7', pari dei picernesi con D'Angelo al 40' che chiude il primo tempo sulla parità. I satanelli si riportano in vantaggio con Ogunseye al 69', ma nei minuti finali i ragazzi di Longo impattano subito con Guerra al 73' e all'ultimo minuto dei tempi regolamentari siglano il gol partita con Golfo. Non va oltre lo 0-0 invece il Potenza a Viterbo contro il Monterosi mantenendo comunque il vantaggio sulla zona play-out di tre lunghezze.