Serie D, il Matera vince ancora Pari Francavilla Perde il Lavello

Il Matera riprende l'anno come aveva concluso il precedente: con una vittoria. Nella prima giornata di ritorno di Serie D girone H basta Piccioni su rigore per piegare il Molfetta e aggiudicarsi la terza vittoria di fila. Buon punto per il Francavilla che impatta 0-0 a Brindisi. Perde ancora in casa il Lavello che viene battuto con un gol per tempo dal Fasano con Bianchini e Corvino.