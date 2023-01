Calciomercato. Benevento: vicini due grandi ritorni in giallorosso

Il Benevento continua a sudare nel ritiro romano del "Mancini Park Hotel" e, contestualmente al lavoro svolto sul campo da mister Cannavaro con la squadra, la società si muove sul mercato nel tentativo di raddrizzare una stagione che non è nata sotto una buona stella.

Appare sempre più vicino il possibile ritorno di Massimo Coda in giallorosso: il bomber, 34enne, in forza al Genoa ha fatto sapere alla società ligure di volere il trasferimento non essendo più in cima alle scelte di mister Gilardino. Nel Sannio Coda tornerebbe di corsa sapendo di trovare un ambiente che non lo ha mai dimenticato ed il suo grande amico Letizia in rosa. Ovviamente il ritorno del capocannoniere della passata stagione passa dalla cessione di Francesco Forte: "Lo Squalo" è nel mirino del Frosinone che è il club maggiormente disposto ad accontentare sia il Benevento che l'ex Venezia. Simy, invece, che ha mercato soprattutto all'estero, potrebbe alla fine restare nel Sannio perché mister Cannavaro non vorrebbe privarsi di una prima punta con caratteristiche diverse da quelle del rientrante Coda.

Come riportato da "Il Mattino", quello di Coda non è l'unico nome sul taccuino del D.s. Foggia: insieme al genoano, infatti, ci sono il leccese Rodriguez, il parmense Tutino e l'interista Esposito.

Per la difesa, il nome caldo resta sempre quello del rumeno Tosca, anche per lui sarebbe un ritorno in giallorosso dopo l'esperienza sotto la gestione De Zerbi: la sua duttilità, potendo utilizzarlo sia come centrale che come esterno mancino, sarebbe il fattore che maggiormente convincerebbe l'entourage giallorosso a chiudere l'operazione.