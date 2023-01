Calciomercato. Benevento: il Genoa non è propenso a cedere Coda

Non si ferma la ridda di voci che riguardano Massimo Coda, attaccante del Genoa e capocannoniere della scorsa serie B con la casacca del Lecce, ed il suo possibile ritorno a Benevento.

Stando a quanto riportato dal "Secolo XIX", la società rossoblù non vorrebbe privarsi del suo attaccante e ha fatto sapere: "Lo vogliono in tanti ma Coda non si muove da qui". Nelle ultime giornate la punta non ha vissuto il suo momento migliore ma, sempre secondo il quotidiano ligure, mister Gilardino starebbe lavorando per rilanciarlo e gli avrebbe già confermato la fiducia.

Tuttavia, come a Benevento ha insegnato la vicenda Lapadula, se un calciatore vuol cambiare aria c'è poco da stare allegri per la società: Coda, quindi, dovrebbe in prima persona, e tramite il proprio entourage, comunicare al Genoa di voler andare via e presentare, poi, in accordo con la società che vorrà tesserarlo, un'offerta al club rossoblù.

Il Benevento resta alla finestra ma con un orizzonte temporale definito: entro questa settimana, nel Sannio aspettano una risposta dalla città della "Lanterna". Non dovesse arrivare allora il D.s. Foggia virerà con decisione su uno degli altri obiettivi presenti sul proprio taccuino, primo fra tutti il leccese Rodriguez che potrebbe arrivare in prestito.