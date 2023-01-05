Serie B. Gli arbitri della 20a: Camplone a Cosenza, Baroni a Bari - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 20a: Camplone a Cosenza, Baroni a Bari

L'arbitro Giacomo Camplone
L'arbitro Giacomo Camplone
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 14 gennaio. 

BARI – PARMA - h. 14.00

BARONI

PERROTTI - PAGNOTTA

IV: CAVALIERE

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: BRESMES (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CAGLIARI – COMO - h. 14.00

MERAVIGLIA

FONTEMURATO – D’ASCANIO

IV: CREZZINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: GARIGLIO

PERUGIA – PALERMO - h. 14.00

MARCENARO

AFFATATO - SEVERINO

IV: PANETTELLA

VAR: NASCA

AVAR: RUTELLA

PISA – CITTADELLA - h. 14.00

GUALTIERI M.

LO CICERO - LOMBARDI

IV: CASTELLONE

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

REGGINA – SPAL - h. 14.00

PERENZONI  

DI VUOLO - TRASCIATTI

IV: GIGLIOTTI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR: SCARPA M. (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

FROSINONE – MODENA - h. 16.15

VALERI

ROCCA - SECHI

IV: VIRGILIO

VAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

SUDTIROL – BRESCIA - Domenica 15/01 h. 14.00

ZUFFERLI

LAUDATO - FONTANI

IV: GEMELLI

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: SCHIRRU (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

COSENZA – BENEVENTO - Domenica 15/01 h. 16.15

CAMPLONE

COLAROSSI - RASPOLLINI

IV: PETRELLA

VAR: MARINI

AVAR: MASTRODONATO

TERNANA – ASCOLI    h. 16.15

IRRATI

VECCHI - MASSARA

IV: SCARPA E.

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

GENOA – VENEZIA - Lunedì 16/01 h. 18.45

MIELE G.

CARBONE - GIALLATINI

IV: MAGGIO  

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

Maurizio Morante

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