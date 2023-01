Movimenti in entrata e in uscita per le due lucane di Serie C. Il Picerno ha ceduto il difensore Mario Finizio alla Fidelis Andria. Invece il Potenza ha ufficializzato l'arrivo del centrale difensivo Gabriele Rocchi dalla Triestina. Il neocalciatore della formazione del capoluogo di regione ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo al 2025.