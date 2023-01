Novara-Mantova 5-0, inizia nel migliore dei modi il 2023 azzurro

Un Novara apparso in ripresa batte cinque a zero il Mantova e inizia bene il 2023 dopo aver chiuso l'anno solare scorso con la sconfitta sul campo del Renate, gli azzurri dopo aver sofferto nel primo tempo archiviano la pratica nella ripresa chiudendo in goleada.

La cronaca Subito pericoloso il Mantova con l'ex Borgosesia Procaccio che va vicinissimo alla rete dell'uno a zero, il Novara reagisce con due occasioni di Rocca e Tavernelli, il vantaggio azzurro arriva al 36' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Mattia Bortolussi.

Al 2' della ripresa gli azzurri raddoppiano con un colpo di testa di Khailoti, per il giovane difensore seconda rete stagionale; al 13' il tris di Bortolussi, doppietta per il bomber novarese; nell'ultima parte della partita il Novara dilaga, vanno a tabellino anche Gonzalez e Galuppini subentrati dalla panchina.