Benevento. Il match con il Cosenza influenzerà anche il calciomercato?

La prima partita del 2023 del Benevento sarà quella di domenica pomeriggio, fischio di inizio alle 16:15, sul campo del Cosenza. Il match del "San Vito-Marulla" sarà anche importante per capire quelle che saranno le scelte dei giallorossi in chiave mercato.

Uno dei dubbi riguarda Francesco Forte: mister Cannavaro rischierà l'attaccante romano contro i calabresi, che applicano un gioco molto fisico, o lo preserverà in vista di una cessione il cui introito, da circa 2,5 milioni di euro, potrebbe finanziare le operazioni di mercato in entrata?

Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino", in settimana il Benevento potrebbe presentare una prima offerta al Genoa per Massimo Coda, anche per sondare il terreno sulla reale volontà dei rossoblù liguri alla cessione della punta. Restano in piedi le alternative Pablo Rodriguez del Lecce e Alfredo Donnarumma della Ternana. Per motivi tattici non sono più seguite le piste che portano a Sebastiano Esposito e Gennaro Tutino.

Per la difesa, reparto nel quale numericamente non ci sarebbe necessità di intervenire, l'obiettivo primario resta il ritorno di Alin Tosca dal Gaziantep: il club turco lascerà libero il calciatore rumeno senza pretendere indennizzi, resta solo da trovare la quadra con il calciatore per l'ingaggio.

Dunque, la partita contro il Cosenza, oltre a rappresentare uno snodo importante per la classifica, sarà per il Benevento anche motivo di riflessione per quanto riguarda le strategie di mercato.