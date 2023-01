Calciomercato. Benevento: trattative in stand-by, prima c'è il Cosenza

Il match che vedrà domenica pomeriggio il Benevento impegnato sul campo del Cosenza è di fondamentale importanza per il cammino dei giallorossi in campionato: un risultato negativo, dopo quello maturato contro il Perugia, metterebbe i ragazzi di Cannavaro in una situazione di classifica ancor più delicata di quella attuale con la distanza dalla zona retrocessione che andrebbe a ridursi in maniera preoccupante.

Proprio per l'importanza della partita, la società giallorossa ha deciso, fino a lunedì, di "congelare" le operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, per permettere ai calciatori di potersi concentrare solo sul lavoro in campo liberando la mente, almeno temporaneamente, dalle voci di possibili partenze e arrivi.

Nel frattempo, si assottiglia il numero di squadre interessate a Francesco Forte: il Frosinone, tra le pretendenti della punta romana, ha, stando a quanto pubblica il "Corriere dello Sport" nell'edizione odierna, chiuso con la Cremonese il passaggio in gialloblù di Jaime Baez, punta uruguaiana attualmente in forza ai grigiorossi di mister Alvini ma con i quali sta trovando poco spazio in Serie A. L'arrivo di Baez chiude le porte all'interessamento per la punta del Benevento.

In stand-by, dunque, le trattative per Massimo Coda, ieri sera titolare con il Genoa nel match di Coppa Italia perso contro la Roma per 1-0, e Alin Tosca, con il quale si sta limando anche l'ostacolo legato all'ingaggio del difensore rumeno attualmente al Gaziantep, in Turchia: ogni discorso verrà ripreso dall'inizio della prossima settimana. Resta, comunque, fermo il concetto per cui prima di mettere, eventualmente, nero su bianco il ritorno dell'"Hispanico" nel Sannio dovrà prima essere ceduto Forte per evitare che si ripeta di nuovo quanto accaduto nella passata stagione con Lapadula.